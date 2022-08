Grozljivka na Nizozemskem: Tovornjak v kraju Nieuw Beijerland zapeljal v množico ljudi, 6 mrtvih in več ranjenih Politikis V skupino ljudi, ki so se v manjšem kraju kakih 30 kilometrov od Rotterdama na Nizozemskem udeležili ulične zabave, je v soboto zvečer zapeljal tovornjak. Po poročanju nizozemskega radia NOS in tiskovne agencije ANP, ki se sklicujeta na policijo, je bilo pri tem ubitih šest ljudi, še sedem je bilo ranjenih. Prebivalci kraja Nieuw Beijerland […]

