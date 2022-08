Nemški kancler Scholz podprl širitev EU-ja na 30 do 36 članic RTV Slovenija Nemški kancler Olaf Scholz je podprl širitev Evropske unije na 30 do 36 članic, ob tem pa opozoril, da bo EU zahteval reforme, kot je ukinitev pravice držav članic do veta.

