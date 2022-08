Dominantni mediji so zamolčali, da je bil Jože Mencinger negativen lik slovenske tranzicije Demokracija Piše: Andrej Žitnik (Nova24tv.si) Pred dnevi je po slovenskih medijih zaokrožila vest, da je v 82. letu umrl Jože Mencinger. Slovenski pravnik, ekonomist, pa tudi politik. V vseh treh vlogah je nastopal kot eden protagonistov tranzicijske levice. Protagonist tistih, ki so po prehodu iz totalitarne oblasti v demokratično uzurpirali vse vzvode oblasti, prevzeli gospodarstvo in medije. V slednjih je ...

Sorodno

Oglasi