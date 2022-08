Ponorele cene energentov in začetek boja za preživetje 24ur.com Slovenija tako kot celotna Evropa hiti s sprejemanjem interventnih zakonov in postopkov, s katerimi bi omejila ponorele cene energentov. Trg ne deluje več, pravijo ekonomisti, a cene kljub temu, da so borze nelikvidne, torej brez vsake otipljive podlage, rastejo v nebo. Slovenija se sooča z drugo najvišjo ceno električne energije v Evropski uniji, pred njo je le še Avstrija. Recesija je neizbežna...

Sorodno























Oglasi