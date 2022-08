V 86. letu je po hudi bolezni umrl nekdanji poslanec, politik in gradbenik Ivo Hvalica. Med drugim je bil član prvega in drugega sklica slovenskega državnega zbora, kjer se je uveljavil kot izjemen retorik in pustil pečat v slovenski politiki. Rodil se je leta 1936 v Kanalu ob Soči, po poklicu je bil gradbenik. Leta 1989 se je včlanil v Socialdemokratsko zvezo Slovenije (SZDS), ki se je pozneje pr ...