V UKC Ljubljana zaupni podatki uhajajo skozi lesena vrata? 24ur.com V UKC Ljubljana je mogoče brez večjih preprek dostopati do informacijskega centra, v katerem se nahajajo zaupni podatki o pacientih in od katerega je odvisno nemoteno delovanje bolnišnice. To je ena od neuradnih ugotovitev inšpektorjev vladnega urada za informacijsko varnost, do katere so se dokopali v nadzoru največje bolnišnice v državi. Preverjali so, ali in kako so varovani prostori glavne st...

Sorodno



Oglasi