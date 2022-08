ECB sporoča, da je pripravljena na odločen boj z inflacijo. Trgi ugibajo, ali to pomeni velik septembrski obrestni dvig Finance Medtem ko sta ameriška centralna banka Fed in Evropska centralna banka ECB pred letom dni družno ocenjevali, da je visoka inflacija prehodne narave, sta zdaj usklajeni v nameri, da je povišano inflacijo treba ukrotiti za vsako ceno – tudi če to pomeni manjšo rast ali višjo brezposelnost

