Paleontologi odkrili morda največjega okostnjaka dinozavra na svetu RTV Slovenija Paleontologi so na Portugalskem odkrili okostje morda največjega dinozavra, najdenega v Evropi. Šlo naj bi za ostanke brahiozavra visokega 12 in dolgega 25 metrov. Žival je po Zemlji hodila pred približno 150 milijoni let.

