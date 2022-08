'Ni tahografov, ni nadzora, ni delovnega časa in ti kombiji se množijo' 24ur.com Na Delavsko svetovalnico so se obrnili delavci enega od transportnih podjetij, ki pravijo, da delajo v nemogočih pogojih in vozijo tudi po več kot 100 ur tedensko. V svetovalnici zato pozivajo k takojšnji uvedbi tahografov v kombije in h konkretnemu odzivu nadzornih organov.

Sorodno



















































































































































Oglasi