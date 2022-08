Samarju je malokdo pripisoval možnosti za uvrstitev v ekipo za EP, a zgodilo se je prav to 24ur.com Pred začetkom priprav na prihajajoče košarkarsko EP, ki ga bomo prenašali na POP TV, Kanalu A in VOYO, mlademu branilcu Žigi Samarju nihče ni pripisoval prevelikih možnosti, da bo med (dvanajstimi) izbranci selektorja Aleksandra Sekulića za nastop na Eurobasketu. A zgodilo se je prav to, saj je 21-letni organizator igre z marljivim delom na treningih in tudi odličnimi predstavami na pripravljalni...

