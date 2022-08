'Vse je en velik ocean, ni suhega ozemlja, kamor bi prečrpali vodo' 24ur.com Po silovitem monsunskem deževju in poplavah, ki so v Pakistanu prizadele več kot 33 milijonov ljudi ter zahtevale najmanj 1100 smrtnih žrtev, se v državi nadaljuje reševanje ujetih ljudi, kar marsikje otežuje težka dostopnost. V državo se je začela tudi stekati mednarodna humanitarna pomoč, za katero so zaprosile oblasti. Pakistanska ministrica za podnebne spremembe je dejala, da je kar tretjina ...

