Nov boleč poraz Argentincev, Slovenci še niso v osmini finala Sportal Na tekmi četrtega dne svetovnega odbojkarskega prvenstva so Nizozemci po preobratu s 3:2 premagali bronasto z zadnjih olimpijskih iger Argentino in ji zadali drugi poraz po tie-breaku. Evropski prvaki Italijani so vlogo favorita upravičili proti Turčiji (3:0). Slovenci so po nedeljskem porazu s Francijo tekmovanja prosti, v torek ob 20.30 se bodo udarili z Nemci. Čeprav niso imeli tekme, bi si že ...

