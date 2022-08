(FOTO) Malo zanimanja za sezonska dela: Za uro obiranja jabolk in grozdja do šest evrov neto Večer Sezonski delavci dobijo pri nas za uro obiranja jabolk in grozdja med pet in šest evri neto, a velikega interesa za to delo ni. Najbrž tudi zaradi bližine Avstrije, kjer je možno zaslužiti več.

Sorodno





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Avstrija

Večer Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Dončić

Goran Dragić