Dež poslal cisterne z vodo iz Unice na dopust Primorske novice Nedavni dež je odplaknil omejitve pri uporabi pitne vode v slovenski Istri; od včeraj je tako mogoče spet zalivati vrtove in nasade, iz pitnikov pa lahko spet teče voda. Padavine, ki so prispevale k večji vodnatosti virov, so na dopust poslale tudi interventne prevoze vode za Istro. Včeraj so cisterne ...

