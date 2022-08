Odkrili okostje ogromnega dinozavra, morda največjega v Evropi 24ur.com Paleontologi na Portugalskem so odkrili okostje morda največjega dinozavra, ki so ga doslej našli v Evropi. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi šlo za ostanke brahiozavra, predstavnika veje zavropodov in rastlinojedega dinozavra, visokega 12 metrov in dolgega 25 metrov, ki je po Zemlji hodil pred približno 150 milijoni let.

