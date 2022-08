Znani Slovenki spregovorili o tem, kako otroke pripravljata na prvi šolski dan Slovenske novice Za ovinkom je prvi september. Prvi šolski dan. Kakšen je ritual naših sogovornic, mam, katere so njune prve skrbi in kaj si želita za šolajoče se hčerke in sinova?

