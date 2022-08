V Bagdadu ponoči nadaljevanje spopadov med vojsko in podporniki al Sadra Dnevnik V spopadih med iraškimi varnostnimi silami in privrženci vplivnega klerika Moktada al Sadra, ki so v Bagdadu izbruhnili v ponedeljek, je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 23 ljudi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k umiritvi...

