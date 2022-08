Nemčija je v svojih odbojkarskih začetkih nanizala kar nekaj uspehov, potem pa dolga leta ni bila blizu svetovnega in evropskega vrha. Po združenju vzhodnega in zahodnega bloka Nemčije je odbojkarska izbrana vrsta namreč le dvakrat nastopila na olimpijskih igrah, v Pekingu, kjer je bila 9. in v Londonu, kjer je zasedla 5. mesto. Nemci na svetovnem prvenstvu letos nastopajo petič, najuspešnejši so ...