Piše: Tanja Brkić / Nova24tv.si Kljub napovedi, da je Europride prepovedan, so se njegovi nasprotniki in zagovorniki tradicionalnih vrednot zbrali na shodu “Molitev za rešitev Srbije”. Ker je Srbija veri in tradicionalnim vrednotam močno zavezana, je bilo to pričakovano. Bogoslužje se je končalo pred cerkvijo svetega Save v Beogradu, kjer so državljani podpisovali peticijo za prepoved Parade ponos ...