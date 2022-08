Po tem, ko je Ana Pusovnik v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje posnela več fotografij brez vednosti vodstva šole in s tem po objavi v medijih povzročila razburjenje, se je ravnateljica Osnovne šole Franja Goloba, Andreja Tinta odločila, da bo o tem obvestila Inšpektorat za šolstvo in šport, policijo in Občino Prevalje. V času fotografiranja v šoli naj ne bi bilo otrok “Oseba je v šolo vstopila b ...