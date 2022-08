Rast cen uvoženih proizvodov se upočasnjuje Lokalec.si Rast cen uvoženih proizvodov se upočasnjuje. Potem ko so se cene maja v mesečni primerjavi zvišale za 1,8 odstotka, junija pa za 1,1 odstotka, je bila julijska rast 0,7-odstotna. Najbolj opazno je bilo zvišanje cen v skupini premog in lignit, je sporočil državni statistični urad, ki počasnejšo rast cen opaža tudi na letni ravni. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v območju evra, so se julija zv ...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Tanja Fajon

Janez Janša

Igor Lukšič

Primož Roglič

Robert Golob