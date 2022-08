Našega česna in čebule ne dajo Primorske novice Slovenski pridelovalci česna in šalotke se soočajo z izjemno virusno okuženostjo slovenskih sort teh vrtnin, ki se kaže v zmanjšanem pridelku. Zato v centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto s 13 partnerji iz Slovenije izvajajo projekt vzpostavitev vzdrževalne selekcije čebulnic. Namen projekta je pridobiti brezvirusni semenski material.

