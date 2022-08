Župan sprejel uspešna mlada plesalca Matica Štuklja in Dominika Struso Lokalno.si Da imamo v naši občini veliko uspešnih plesalcev, ni skrivnost. Tokrat je župan Andrej Kavšek sprejel Matica Štuklja in Dominika Struso, ki sta na letošnjem državnem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih osvojila naslov državnih prvakov v kategoriji hip hop duo otroci. Kasneje na evropskem prvenstvu v Skopju pa sta v svoji kategoriji dosegla bronasto odličje. Fanta trenirata v Plesnem studiu No ...

Sorodno

Oglasi