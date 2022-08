Pahor podelil tri državna odlikovanja Družina Predsednik Borut Pahor bo danes v predsedniški palači podelil tri državna odlikovanja. Prejeli jih bodo inženir Marjan Pipenbaher, nekdanja direktorica Mlekarne Planika Anka Lipušček Miklavič in direktor družinskega podjetja KLS Ljubno Bogomir Mirko Strašek. Pahor bo Pipenbaherju izročil srebrni red za zasluge, in sicer za izjemne dosežke v projektiranju in izgradnji velikih mostov v slovenskem...

