Denise Dame ima novega fanta. In videti je, da to ni vse kar je novo. Če dobro pogledate, boste videli TOčnoTO.si Denise Dame ima vedno vpadljiva oblačila, ki veliko več odkrivajo, kot smo navajeni. Denise Dame je najverjetneje najmanj sramežljiva ženska pri nas. Vedno hodi po robu in vsa njena dejanja so ali elegantna, ali pa velika kaplja čez rob. Dolgo časa smo ugibali, če je to le igra ali resnica, a zdaj smo jo sprejeli […] Denise Dame ima novega fanta. In videti je, da to ni vse kar je novo. Če dobro pog...

Sorodno









































Oglasi