(FOTO) Na stojnici Europa Donne v Mariboru: "Tule so skrite spremembe. Jih obtipate?" Večer Združenje Europa Donna Slovenija zaznamuje 25 let ozaveščanja o pomenu zgodnjega odkrivanja raka. Namesto proslave bodo obiskali 25 krajev po Sloveniji, danes so se ustavili v Slovenski Bistrici in Mariboru.

Sorodno

























































































































































































































































































































Oglasi