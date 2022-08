V delovni nesreči umrl voznik tovornjaka Primorski dnevnik Danes ob 10.50 se je v Svetem Antonu zgodila huda delovna nesreča, v kateri je življenje izgubil 55-letni državljan BiH, poročajo Primorske novice. Po prvih podatkih so delavci prekladali zemljo na tovornjak, pri čemer se je tovornjaku pri vzvratni vožnji zemlja udrla, zato se je prevrnil na streho. 55-letnega voznika, državljana BiH, z urejenim bivanjem v Sloveniji, so iz vozila potegnili gasilci ...

