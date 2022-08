Nemški in britanski odposlanec za Zahodni Balkan opozarjata na najresnejšo krizo v BiH od leta 1995 24ur.com Posebna odposlanca Nemčije in Velike Britanije za Zahodni Balkan sta opozorila, da trenutne razmere v Bosni in Hercegovini predstavljajo najresnejšo krizo v državi od leta 1995. Kot glavni problem sta izpostavila neizvajanje reform in vse glasnejše načrte o delitvi države.

