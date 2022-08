GEN-I ohranja vodilno vlogo pri dobavi elektrike, sledita ECE in Petrol Energetika.NET Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je po polovici leta 2022 dosegel dobavitelj GEN-I z 20,6-odstotnim tržnim deležem. Drugo in tretjo mesto sta glede na lansko leto zamenjala dobavitelja ECE (15,2 %) in Petrol (13,7 %). Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev je po polovici leta 2022 znašal 49,4 odstotka, kar je za 0,6 odstotne točke manj kot v letu 2021, kažejo podatki ministrstva za infrastrukturo (MzI) glede tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v prvi polovici leta 2022.

Sorodno Oglasi Omenjeni Petrol Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Aljaž Bedene

Tamara Zidanšek

Kaja Juvan