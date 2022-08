To o koronavirusu razkrivajo na NIJZ SiOL.net V torek so v Sloveniji ob 646 PCR-testih in 5.090 hitrih antigenskih testih potrdili 1.531 novih primerov okužbe s koronavirusom, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To je 95 manj kot prejšnji torek, ko so potrdili 1.626 primerov okužbe, še kažejo podatki NIJZ.

