Mariborski policisti so pred dvema dnevoma sporočili, da je neznano kam odšel mladoletnik, star 16 let, državljan Ukrajine.

“Preklicujemo iskanje za mladoletnega D.S. starega 16 let, državljana Ukrajine, ker je bil najden. Pogrešani je živ in zdrav, in ni bil žrtev kaznivega dejanja ali prekrška,” so sporočili iz PU Maribor.