Proizvodnjo antibiotikov v Leku na Prevaljah vnovič podaljšali, tokrat do konca 2023 Dnevnik Prevaljski Lek podaljšuje proizvodnjo antibiotikov. Proizvodnjo antibiotikov so zaradi prilagoditev znotraj Novartisa in svetovnega povpraševanja podaljšali do konca leta 2023.

Sorodno Oglasi