Lepa Melani Mekicar je drugačna od današnjih idealov lepote. Popolnoma naravna je videti takole TOčnoTO.si Mlada voditeljica Melani Mekicar je najraje brez ličil in nekje ob morju. Melani Mekicar je še zelo mlada, a današnjim lepotnim idealom ne podlega. Svojih fotografij ne retušira in ni obremenjena z ličili in modnimi smernicami. To opazi vsak in ravno zato je njena lepota nekaj posebnega, saj se ne trudi biti nekdo drug in […] Lepa Melani Mekicar je drugačna od današnjih idealov lepote. Popolnoma na...

Sorodno







































Oglasi