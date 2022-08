V Europark prihajata koncerta BQL& BUDALE in Žana Serčiča z bendom Lokalec.si Ta konec tedna bodo v Europarku Maribor sklenili praznovanje 22. rojstnega dne s koncerti BQL& BUDALE, Žana Serčiča z bendom in Romane Krajnčan ter pestrim dogajanjem za obiskovalce. Nepozabni koncerti in Meet&Greet nagradna igra Praznovanje Europarkovega rojstnega dne in vstopa v novo šolsko leto se bo začelo v petek, 2. 9., ob 17. uri, ko bodo prisotne dodobra razgreli simpatična fanta iz BQL in ...

Oglasi Omenjeni Europark

Facebook

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Aljaž Bedene

Tamara Zidanšek

Kaja Juvan