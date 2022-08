V Cinkarni Celje bodo do leta 2027 do 19 % potreb po elektriki pokrili s fotovoltaiko Energetika.NET Cinkarna Celje je v polletnem poslovanju ustvarila 134,2 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma 35 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Nadaljujejo tudi z intenzivnim postavljanjem sončnih elektrarn, ki naj bi do leta 2027 podjetje oskrbovale z do 19 odstotki potrebe po elektriki, so po današnji tiskovni konferenci sporočili iz celjske cinkarne.

