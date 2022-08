Dejan Vinčić RTV Slovenija Lagal bi, da mi je bilo vseeno. Ni bilo prijetno, a me veseli, da je takoj po tekmi trener prišel do mene, da sva se iskreno pogovorila. Dejal mi je, da mi zaupa, in vprašal, ali jaz zaupam njemu, dobil je pritrdilni odgovor.

