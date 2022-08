Tržni inšpektorat s poostrenim nadzorom prodaje tobaka in alkohola mladoletnim osebam Dnevnik Tržni inšpektorji v teh dneh poostreno izvajajo nadzore prepovedi prodaje tobačnih in alkoholnih izdelkov mladoletnim osebam. Pri tem sodelujejo z osebami, mlajšimi od 18 let, prek nevladnih organizacij, so sporočili z inšpektorata.

Sorodno

Oglasi