Ines Erbus presenetila: priznala je, da se seli TOčnoTO.si Slovenska glasbenica Ines Erbus nas je presenetila. Na družabnem omrežju nam je sporočila, da je zadnje čase malo manj aktivna, razlog za to je njeno seljenje. Kam odhaja, ni povedala, je pa razkrila, da šele, ko se seliš, vidiš, koliko stvari dejansko imaš. Je pa brez dvoma Ines prava modna ikona. Njen stil je navdih […] Ines Erbus presenetila: priznala je, da se seli was first posted on 31 avgust...

Sorodno









































Oglasi