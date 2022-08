To je Pahorju zabrusil srbski notranji minister Maribor24.si Zaradi “srbskega sveta” ni umrl nihče, zaradi slovenske “samoodločbe za odcepitev” pa se je začela državljanska vojna, je dejal srbski notranji minister Aleksandar Vulin v odzivu na poziv slovenskega predsednika Boruta Pahorja na Blejskem strateškem forumu (BSF), naj Srbija opusti idejo t.i. srbskega sveta in se prične aktivneje približevati EU. Očital, da so Srbi v Sloveniji pravno nevidni “Srbsk ...

Sorodno







































































































































Oglasi