Tragično: Velikanska toča ubila 20-mesečno deklico Maribor24.si Med močnim neurjem na severovzhodu Španije je davi umrla 20-mesečna deklica, potem ko jo je v glavo zadelo zrno toče s premerom enajst centimetrov, so sporočile tamkajšnje lokalne oblasti. Deklico so odpeljali v bolnišnico v Gironi, kjer je zaradi poškodb kasneje umrla, poročajo tuje tiskovne agencije. Najdebelejša toča v zadnjih 20. letih “Toča je padala le deset minut, vendar je bilo to deset mi ...

