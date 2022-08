Skupina Panvita je postavila največji rastlinjak za gojenje jagod v Sloveniji. Novi rastlinjak bo omogočal stabilnejšo in zgodnejšo sezono jagod, v njem pa bodo gojili tudi različne vrste zelišč. »Izgradnja rastlinjaka je še eden od pokazateljev naših prizadevanj, da stremimo k nenehnemu razvoju in rasti na področju kakovostne in lokalno pridelane hrane ter s tem […]