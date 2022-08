Na Dolenjskem brezvestneži ubili kravo, odnesli njene okončine, trup z glavo pa pustili Maribor24.si Lastnik iz Dolnje Stare vasi v občini Škocjan je v torek v ograjenem pašniku naletel na grozljivo sceno: Neznanci so mu ubili telico in odnesli njene okončine. Tako ga je pričakal samo trup z glavo. Lastnik je ob prizoru poklical šentjernejske policiste, ki sedaj obravnavajo primer. Brezvestneži so sicer naredili za okoli dva tisoč evrov škode, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

