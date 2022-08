Začeli sta se dobrodelni akciji za pomoč Afriki Dnevnik Slovenska karitas je v drugi polovici avgusta začela dobrodelni akciji Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja. Z njima že 17. leto zapored zbira sredstva za humanitarno in razvojno pomoč najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki. Kot je...

