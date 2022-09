Previdno, šolarji so spet na cestah 24ur.com Na cestah v okolici šol in vrtcev je spet bolj živahno, da bo tudi varno, pa skrbijo možje v modrem. V teh dneh namreč poostreno nadzirajo hitrost vožnje, pozorni pa so tudi na uporabo varnostnih pasov in telefonov. Prav taki jih zanima, ali se otroci varno pripeljejo v šolo, pa naj bo to z avtobusom, avtomobilom, kolesom ali skirojem.

