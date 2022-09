Košarkarji obrambo naslova evropskega prvaka začenjajo proti Litvi 24ur.com Slovenske košarkarje za uvod v evropsko prvenstvo v skupini B čaka reprezentanca Litve (prenos na POP TV in VOYO ob 16.30). Branilci naslova iz zadnjega Eurobasketa so na večini stavnic v vlogi favoritov, zato bodo vsi tekmeci še posebej motivirani. Tudi za Litovce velja enako, še posebej, ker jih še vedno "peče" grenak poraz iz olimpijskih kvalifikacij, ko so jih Slovenci na čelu z Luko Dončićem...

