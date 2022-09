Hisense prejel kar dve prestižni nagradi EISA SiOL.net Televizor ​​Hisense 65U8HQ in zvočni sistem U5120GW sta prejela nagradi EISA za Najboljši izdelek 2022−2023. Nagrade podeljuje evropsko združenje strokovnjakov za zvok in sliko (EISA), v katerem je 60 uglednih specializiranih revij za zabavno elektroniko, spletnih portalov in novinarjev iz 29 držav. Televizor Hisense je prevladal v kategoriji premijskih televizorjev LCD, zvočni sistem Hisense pa v...

