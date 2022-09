Golob in Macron v Elizejski palači tudi o cenah elektrike 24ur.com Robert Golob in Emmanuel Macron se bosta sestala v Elizejski palači. Osrednja tema pogovora bodo aktualne razmere na področju energetike, govorila bosta tudi o širitvi EU na Zahodni Balkan in gospodarskem sodelovanju.

