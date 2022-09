Novo šolsko leto na kar petih celjskih šolah začenjajo z novimi ravnatelji. Tako množična hkratna menjava ravnateljev se je v Celju zgodila prvič. V pokoj odhajajo ravnateljica OŠ Frana Kranjca Danica Šalej, ravnatelj OŠ Ljubečna Martin Grosek in ravnatelj II. OŠ Celje Igor Topole. Do menjav ravnateljev je prišlo tudi na IV. osnovni šoli in OŠ Frana Roša. Upokojila se je tudi ravnateljica Ekonoms ...