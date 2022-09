Olimpijski komite odpovedal druženje športnic v Ruski dači SiOL.net Olimpijski komite Slovenije je odpovedal dogodek Poklon slovenskim olimpijkam, ki bi se moral v soboto zgoditi v Ruski dači. Gostitelj slednjega bi bil Aleš Musar, mož in vodja volilne kampanje predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, in to v času predvolilne kampanje oziroma v času zbiranja podpisov za vložitev njene kandidature.

