Medvedjev zanesljivo v 3. krog, Serena Williams izločila drugo nosilko 24ur.com Ruski teniški igralec Danil Medvedjev se je zanesljivo prebil v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Lanski zmagovalec ameriškega turnirja za grand slam in prvi igralec na jakostni lestvici ATP je v treh nizih premagal Francoza Arthurja Rinderknecha s 6:2, 7:5 in 6:3, njegova naslednja ovira bo Kitajec Yibing Wu. V tretji krog je napredovala tudi Serena Williams, ki je na veliko zadovo...

Sorodno

























































Oglasi